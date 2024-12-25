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Каждый пятый россиянин хотел бы перенести новогодние выходные на теплое время года

Пятая часть россиян хотели бы перенести новогодние каникулы на теплое время года
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Shutterstock

Большинство опрошенных россиян (39%) выступают за сохранение традиционных новогодних каникул. 28% отметили, что им в целом все равно, когда отдыхать. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

А вот за перенос дополнительных выходных на более теплое время года высказалась пятая часть респондентов (22%).

Главное преимущество переноса зимних выходных, по мнению опрошенных, — возможность полноценного отдыха на природе (52%). Значительная часть респондентов связывает перенос с более благоприятными погодными условиями для путешествий (31%) и дачных работ (31%). Четверть (24%) рады были бы возможности длительных прогулок на свежем воздухе.

Ранее выяснилось, что россияне активно берут подработки в декабре, чтобы отдохнуть на праздниках.

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