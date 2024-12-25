В США расширилась забастовка сотрудников кофеен Starbucks

Почти 200 кофеен Starbucks в США прекратили работу из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщает газета USA Today.

По информации издания, 24 декабря забастовка расширилась. В акции участвуют по меньшей мере 170 кофеен. Организовавший забастовку профсоюз рассчитывал на ее гораздо большие масштабы. Так, предполагалось, что бастовать будут свыше пяти тысяч человек, в результате чего закроются 300 кофеен, расположенные в 45 штатах страны.

23 декабря сообщалось, что забастовка сотрудников сети кофеен Starbucks в воскресенье охватила девять штатов.

Забастовки начались в прошлую пятницу в городах Лос-Анджелес (штат Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс) и Сиэтл (штат Вашингтон), где находится штаб-квартира Starbucks и открылся ее первый магазин. В субботу-воскресенье они прошли в штатах Колорадо, Огайо, Пенсильвания, Миссури, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Профсоюз Starbucks Workers United добивается повышения заработной платы для бариста до конца года. Он представляет интересы более 10 000 работников более чем в 525 магазинах.

Ранее в Германии 70 тысяч работников Volkswagen вышли на протесты.