Рост цен на квартиры в Подмосковье резко замедлился

Темпы роста цен на новые квартиры в Подмосковье упали в семь раз

Средневзвешенная цена квадратного метра на первичном рынке Подмосковья по итогам ноября 2024 года составила 190,2 тыс. рублей (+1,3% с января 2024 года против +9,2% за весь 2023 год). Об этом говорится в исследовании группы компаний «Ферро-Строй» (есть у «Газеты.Ru»).

«Замедление динамики связано главным образом с зависимостью региона от льготного кредитования, которое было свернуто с июля. Спрос на новостройки Подмосковья в 2024 году просел на 21,9%. В январе — ноябре текущего года совершено 40,3 тыс. сделок против 51,6 тыс. за аналогичный период 2023 года. Новостройки по договорам долевого участия продаются в 36 районах Московской области. При этом спрос распределен крайне неравномерно. Почти половина всех сделок — 43,9% — приходится на три направления: Ленинский округ, Красногорск и Мытищи», — отметил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

Он уточнил, что новые квартиры в Подмосковье гораздо доступнее, чем в Москве: большинство укладываются в лимит по семейной ипотеке под 6%. Поэтому эксперт не удивлен, что спрос на жилье в Московской области резко сократился после отмены льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 года.

По данным «Ферро-Строй», объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Московской области по итогам ноября 2024 года достиг 44,89 тыс. лотов, что на 7,8% больше, чем в начале года (41,67 тыс. лотов).

Ранее россиянам рассказали, как выгодно продать квартиру в 2025 году.