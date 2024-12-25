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Каждый пятый россиянин боится потерять работу в 2025 году

Почти 20% опрошенных россиян боятся потерять работу в 2025 году
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Shutterstock

Почти каждый пятый опрошенный россиянин — 19% — опасается сокращения в 2025 году. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» в ходе опроса. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Остальные опрошенные не боятся потерять работу или затруднились ответить. Сокращений опасаются в основном работники финансовой сферы в возрасте от 35 до 45 лет.

В 2023 году лишь 5% респондентов тревожили возможные сокращения.

«Мы наблюдаем интересную картину. С одной стороны, есть дефицит рынка труда и нехватка кадров, что, к слову, усиливает инфляционное давление. С другой стороны, граждане боятся остаться без работы. Получается замкнутый круг. Примечательно, что больше всего боятся за свое рабочее место именно работники финансовой сферы. Это вполне объяснимо: из-за повышения ключевой ставки и ужесточения регулирования эта область переживает не самые легкие времена. Ряд игроков финансового сектора действительно в следующем году берет курс на экономию и оптимизирует бюджет», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

По ее словам, практика показывает, что сокращение сотрудников — не самая популярная мера экономии бюджета. Романенко уточнила, что во времена экономической турбулентности ситуация может поменяться в течение полугода, и тогда компания потратит больше средств на поиск новых сотрудников.

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

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