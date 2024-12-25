Половина россиян с доходом меньше 40 тыс. заявили, что курс рубля не влияет на их жизнь

Большинство опрошенных россиян — 63% — заявили, что снижение курса рубля к другим мировым валютам негативно влияет на их уровень жизни. 25% считают, что изменение курса рубля не окажет никакого влияния на их уровень жизни. Это следует из опроса, проведенного Russian Field по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций. Результаты есть у «Газеты.Ru».

10% затруднились с ответом.

Респонденты старших возрастных групп (60 лет и старше) и молодежь (18–29 лет) реже других оценивают снижение курса рубля как негативное (53 и 61% соответственно). Однако 18% людей старше 60 лет затруднились ответить на вопрос — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Люди среднего возраста (30–44 года) чаще всего (70% опрошенных) говорят о негативном влиянии.

Среди мужчин 66% отмечают негативное влияние изменения курса рубля, в то время как среди женщин этот показатель ниже — 60%. Женщины также чаще испытывают трудности с ответом на вопрос (12% против 7% у мужчин).

Негативное влияние чаще всего упоминают респонденты с ежемесячным семейным доходом более 120 тыс. рублей (73% опрошенных) и люди с высшим образованием (69%). Респонденты с доходом от 10 тыс. до 40 тыс. рублей реже остальных заявляют о негативных последствиях (51%).

Лишь 3% респондентов считают, что изменение курса рубля окажет позитивное влияние на их качество жизни. Наиболее позитивно настроены респонденты с низким доходом (5% опрошенных) и молодежь (5%).

«Итоги опроса неожиданны. Я ожидал примерного паритета количества тех, кто ожидает ухудшения качества жизни в связи с падением курса рубля, и тех, кто не ожидает этого. Главный вывод, который можно сделать из этого: население весьма рационально, ясно оценивает существующие в экономике закономерности, понимает собственные интересы», — отметил политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Опрос был проведен 10-16 декабря 2024 года среди 1,6 тыс. россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после сохранения ключевой ставки в 21%.