Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Половина россиян с доходом меньше 40 тыс. заявили, что курс рубля не влияет на их жизнь

Снижение курса рубля никак не влияет на четверть опрошенных россиян
close
Игорь Руссак/РИА Новости

Большинство опрошенных россиян — 63% — заявили, что снижение курса рубля к другим мировым валютам негативно влияет на их уровень жизни. 25% считают, что изменение курса рубля не окажет никакого влияния на их уровень жизни. Это следует из опроса, проведенного Russian Field по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций. Результаты есть у «Газеты.Ru».

10% затруднились с ответом.

Респонденты старших возрастных групп (60 лет и старше) и молодежь (18–29 лет) реже других оценивают снижение курса рубля как негативное (53 и 61% соответственно). Однако 18% людей старше 60 лет затруднились ответить на вопрос — это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Люди среднего возраста (30–44 года) чаще всего (70% опрошенных) говорят о негативном влиянии.

Среди мужчин 66% отмечают негативное влияние изменения курса рубля, в то время как среди женщин этот показатель ниже — 60%. Женщины также чаще испытывают трудности с ответом на вопрос (12% против 7% у мужчин).

Негативное влияние чаще всего упоминают респонденты с ежемесячным семейным доходом более 120 тыс. рублей (73% опрошенных) и люди с высшим образованием (69%). Респонденты с доходом от 10 тыс. до 40 тыс. рублей реже остальных заявляют о негативных последствиях (51%).

Лишь 3% респондентов считают, что изменение курса рубля окажет позитивное влияние на их качество жизни. Наиболее позитивно настроены респонденты с низким доходом (5% опрошенных) и молодежь (5%).

«Итоги опроса неожиданны. Я ожидал примерного паритета количества тех, кто ожидает ухудшения качества жизни в связи с падением курса рубля, и тех, кто не ожидает этого. Главный вывод, который можно сделать из этого: население весьма рационально, ясно оценивает существующие в экономике закономерности, понимает собственные интересы», — отметил политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Опрос был проведен 10-16 декабря 2024 года среди 1,6 тыс. россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с курсом рубля после сохранения ключевой ставки в 21%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами