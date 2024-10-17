Глава ЦБ рассказала о дискуссии по единому платежному QR-коду

Обсуждение введения универсального платежного QR-кода Банка России с другими финансовыми организациями продолжается, однако ЦБ уже склоняется к тому, что создание единого кода — это правильное решение, и готовит соответствующий законопроект. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

«В ближайшее время отправим его [законопроект] в том числе на межведомственное согласование, которое предусматривает один QR. Мы обсудили возможности, развилки, варианты с множеством QR, с двумя QR, на наш взгляд один QR — это абсолютно правильное решение», — сказала директор ЦБ.

Обсуждение внедрения единого QR-кода для оплаты ведется как минимум с сентября. Набиуллина отмечала, что важно это сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля.

В связи с возможным появлением единого QR-кода для оплаты может возникнуть ряд рисков. Одним из ключевых рисков такого партнерства будет защита данных пользователей, поскольку угрозы утечек всегда гораздо выше, когда данные находятся в транзите. О ключевых точках риска «Газете.Ru» рассказал руководитель проектов в Boston Consulting Group (BCG), эксперт в организационной эффективности и проведении цифровых трансформаций в крупных компаниях Максим Солощанский.

Ранее была раскрыта дата начала полноценного использования цифрового рубля.