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ЦБ предложил обязать банки использовать универсальный QR-код

ЦБ предложил банкам использовать только универсальный QR-код от НСПК

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Центробанк предложил обязать банки использовать только универсальный QR-код на основе решения Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Единый QR-код НСПК позволит принимать все виды платежей, включая платежные решения банков (pay-сервисы), СБП, а в перспективе — цифровой рубль, сообщил регулятор.

В ЦБ отметили, что внедрение этого решения позволит минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов.

Обсуждение внедрения единого QR-кода для оплаты ведется как минимум с сентября. Глава Банка России Набиуллина отмечала, что важно это сделать обязательным к моменту внедрения цифрового рубля.

В связи с возможным появлением единого QR-кода для оплаты может возникнуть ряд рисков. Одним из ключевых рисков такого партнерства будет защита данных пользователей, поскольку угрозы утечек всегда гораздо выше, когда данные находятся в транзите. Подробнее - в материале Газеты.Ru.

Ранее Набиуллина обозначила сроки масштабного внедрения цифрового рубля.

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