Банки призвали не переборщить с ограничением кредитов для россиян

Ассоциация банков РФ: важно не переборщить с ограничениями кредитов для россиян

В России в 2025 году ожидается стагнация в оформлении кредитов, так как вводятся ужесточения требований к клиентам банков. Однако не нужно перебарщивать с регуляторными ограничениями, так как снижение доступности заемных средств отразится на экономической активности населения, заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

Стагнация в сфере кредитования негативно отразится на рынке, так как планируемые меры — это уже избыточное регуляторное воздействие, которое сократит чистую прибыль, считает эксперт.

«Снижение доступности кредитования для бизнеса и населения может замедлять и экономическую активность», — добавил он.

На этом фоне банки уже закладывают на будущее диверсификацию доходов и стремятся к прибыли от комиссий, заключил Тосунян.

Напомним, до этого Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения потребительских кредитов свыше 50 тысяч рублей. Предполагается, что под новые правила не попадут ипотечные, автокредиты и образовательные кредиты с участием государства.

Ранее стало известно, что задолженность россиян по кредитам выросла вдвое.