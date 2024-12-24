Назван город России, где приготовление оливье обойдется дешевле всего

Дешевле всего ингредиенты для приготовления салата оливье обойдутся в Омске, а дороже всего — в Челябинске и Казани, сказано в результатах исследования сервиса «Едадил», аналитики которого подсчитали стоимость блюда в крупных городах России, пишет Lenta.ru.

Специалисты сервиса подсчитали средние цены ингредиентов для приготовления классического оливье с учетом скидок, предоставляемых в каждом городе: вареной колбасы, яиц, картофеля, майонеза, соленых огурцов, моркови, зеленого горошка и зелени.

Наиболее дорогой салат вышел в Челябинске: приготовление одной порции блюда здесь будет стоить 50,27 рубля. Также в первой тройке оказались Казань и Москва — там оливье обойдется в 49,77 и 49,5 рубля соответственно. Санкт-Петербург при этом разместился на десятой строчке: себестоимость салата аналитики оценили в 43,9 рубля.

В Омске приготовить салат оказалось доступнее, чем в других российских городах — ингредиенты на одну порцию получится закупить за 39,89 рубля.

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