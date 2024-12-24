РФ нужно около 1,4 тысячи судов речного транспорта для грузового флота

Потребность России в грузовом флоте до 2030 года составляет около 1,4 тыс. судов

Согласно обзору Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), к 2030 году России потребуется около 1,4 тысячи судов внутреннего водного транспорта и 500 единиц морского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что темпы списания морских судов почти в два раза превышают темпы их строительства. До 2022 года нехватка компенсировалась возможностью аренды судов у иностранных судоходных компаний. Однако введенные санкции существенно ограничили эту возможность.

В документе отмечается, что капиталоемкость строительства судов, высокие ставки по кредитам и длительные сроки окупаемости инвестиций делают невозможным заказ нового флота для большинства судоходных компаний без государственной поддержки.

Министерство обороны Германии не подтвердило сообщения о том, что вертолет бундесвера якобы обстреляли сигнальными ракетами с российского судна в Балтийском море. При этом отмечается, что «иногда случаются нарушения правил на море или в воздушном пространстве».

До этого об инциденте в Балтийском море рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. По словам дипломата, вертолет немецкой армии выполнял разведывательный полет, когда корабль РФ якобы открыл огонь по нему сигнальными ракетами. Каких-либо других деталей случившегося она не привела, отмечали журналисты.

Ранее в ФРГ опубликовали открытое письмо с призывом не допустить третью мировую войну.