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В Центробанке рассказали, будут ли в России отказываться от наличных рублей

Зампред ЦБ Белов: в России не будут отказываться от наличных рублей
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Shutterstock

В России не будут отказываться от бумажных рублей, потому что банкноты и монеты все еще востребованы. Об этом kp.ru рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

По его словам, впечатление о том, что доля наличных в розничных платежах заметно снижается, является ложным. Он уточнил, что в обращении на сегодняшний день находятся более 18 трлн наличных рублей.

«Определенная часть населения все равно предпочитает наличные, и это нормально. А наша задача — обеспечить людям возможность выбора, в какой ситуации и какой инструмент им использовать. По данным нашего последнего опроса, только 6% населения ухитряются полностью обходиться без наличных. Поэтому вряд ли они совсем исчезнут из нашей жизни», — сказал Белов.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков до этого говорил, что власти России не планируют предпринимать шаги по вытеснению наличного рубля из обращения. Как заверил парламентарий, внедрение цифрового рубля точно не вызовет революцию, поскольку в стране и так высока доля безналичных расчетов.

Ранее в ЦБ рассказали, появятся ли в России банкноты в 10 тысяч рублей.

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