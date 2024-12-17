Депутат рассказал о судьбе наличных рублей

Власти России не планируют предпринимать шаги по вытеснению наличного рубля из обращения, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в разговоре с агентством РИА Новости.

Как заверил парламентарий, внедрение цифрового рубля точно не вызовет революцию, поскольку в стране и так высока доля безналичных расчетов. Она достигает почти 90%.

Тем не менее есть традиции и привычки, характерные для людей старшего поколения, отметил Аксаков. И в то же время молодые россияне уже почти отказались от использования наличных, подчеркнул он.

На прошлой неделе заместитель руководителя Банка России Сергей Белов заявил, что регулятор не видит оснований для отмены наличных денег. По его словам, сейчас в обращении находится 18 трлн наличных рублей, а это говорит о востребованности монет и банкнот у населения. Белов заметил, что некоторые россияне предпочитают наличные платежные средства, что абсолютно нормально. Поэтому ЦБ должен дать людям возможность выбора.

Ранее были названы причины использования банковской карты без привязки к владельцу.