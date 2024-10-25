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Новая купюра 5 тысяч рублей стала появляться в российских регионах

В российских регионах стали появляться новые купюры номиналом 5000 рублей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В российских регионах стали появляться новые купюры номиналом 5000 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные отделения Банка России в Алтайском и Пермском краях.

«Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс», — заявила эксперт отделения Барнаул Банка России Юлия Лужнова.

На новой пятитысячной купюре изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: на аверсе изображена стела «Европа — Азия», на реверсе — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

В Банке России добавили, что новые купюры содержат усиленный защитный комплекс. При этом в более массовом обращении новые купюры появятся в регионах только в ноябре и декабре 2024 года.

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