В Центробанке России объяснили, зачем меняют дизайн банкнот

Дизайн банкнот нужно модифицировать раз в 10–15 лет, чтобы обеспечить защиту от подделок. Об этом kp.ru рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

По его словам, это также позволяет сделать купюры «красивыми и современными». Эксперт подчеркнул, что они являются «визитной карточкой» всех стран.

«Поэтому мы столько внимания уделяем и защитным признакам, и дизайну. У нас есть консультативный совет, в который входят историки, архитекторы, дизайнеры, культурные и общественные деятели. Они помогают нам выбрать достопримечательности, которые люди знают и любят посещать», — отметил Белов.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов до этого говорил, что выпуск новых пятитысячных купюр в России является необходимой мерой. По его словам, банкноты оснащены современной защитой от подделок, что делает их надежными и безопасными. Он также обратил внимание, что на новых купюрах изображены достопримечательности федеральных округов, — а это хороший способ познакомить людей с наследием российских регионов.

Ранее сообщалось, что россияне выберут символы для новой банкноты 1000 рублей.