В России хотят ужесточить правила возврата новогодних товаров

В России необходимо ужесточить правила возврата новогодних товаров, в том числе карнавальных нарядов, чтобы исключить ситуации, когда их приобретают ради временного использования. Соответствующее предложение Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило главе Роспотребнадзора Анне Поповой, передает RT со ссылкой на обращение.

Специалисты ФОСТ напомнили, что в период праздников многие продавцы на маркетплейсах сообщают о случаях, когда разные товары – к примеру, костюмы для детских утренников, елочные игрушки и декор – покупают на время, с целью вернуть до истечения двухнедельного срока. Продавцы из-за такой практики несут большие финансовые потери, так как тратят свои средства на логистику, упаковку товара, сервисные центры тоже остаются в убытке.

Чтобы помешать недобросовестным потребителям обманывать продавцов на маркетплейсах, эксперты призвали ужесточить условия возврата товаров, особенно когда речь идет о новогодних атрибутах. Также они предложили создать профильную рабочую группу на базе Роспотребнадзора, чтобы она разработала конкретные рекомендации по решению проблемы и законодательные изменения. Внимание к этой теме позволит партнерам маркетплейсов сократить потери, поддержать представителей малого и среднего бизнеса, а также навести порядок в сфере цифровой торговли, подчеркивается в обращении.

Ранее эксперты объяснили, могут ли маркетплейсы отказывать в возврате товаров.