Эксперты объяснили, могут ли маркетплейсы отказывать в возврате товаров

По закону о защите прав потребителей россияне могут вернуть в магазин непродовольственный товар в течение 14 дней по тем или иным причинам. В этом отношении предусмотрен ряд ограничений – к примеру, нельзя возвращать медизделия, косметику и прочее. Однако в отношении маркетплейсов такого исключения нет – они обязаны принимать обратно все товары, возвращаемые в течение семи дней со дня покупки, заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ в беседе с Общественной Службой Новостей.

По закону возврату в обычные магазины не подлежат средства личной гигиены, товары парфюмерии и косметики, швейные и трикотажные изделия, изделия и материалы, товары бытовой химии, ювелирные и другие изделия из драгметаллов, животные и растения и прочее. В остальных случаях покупку можно вернуть в течение 14 дней, если у нее сохранился товарный вид, фабричные ярлыки и чек.

Однако при онлайн-покупках права потребителей намного шире, подчеркнул специалист.

«Человек может вернуть абсолютно любой товар, приобретенный им на маркетплейсах — приведенный выше перечень невозвратных товаров в отношении этих площадок не действует», — подчеркнул он.

Правда, срок, в течение которого можно вернуть товар, сокращается в случае онлайн-магазинов с 14 до 7 дней, заключил Щелищ.

Напомним, специалисты также подчеркивают, что магазин не может отказать в возврате средств за некачественный товар, даже если потребитель принесет его без упаковки или она будет повреждена.

Ранее в Союзе потребителей россиянам посоветовали не покупать огурцы, чтобы «уронить» цены.