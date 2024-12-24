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Министр энергетики Пакистана рассказал о перспективах «Пакистанского потока»

Минэнерго Пакистана: в «Пакистанском потоке» могут участвовать страны региона
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Стрингер/РИА Новости

Страны Индийского субконтинента могут принять участие в проекте газопровода «Пакистанский поток». Об этом в интервью ТАСС заявил глава министерства энергетики Пакистана Аваис Легари.

Он отметил, что при разработке проекта предстоит урегулировать значительное количество вопросов. В частности, какие страны региона присоединятся к «Пакистанскому потоку» и будет ли Пакистан конечным пунктом назначения газопровода. Министр подчеркнул, что эти ключевые моменты проекта все еще находятся в стадии обсуждения.

Легари выразил мнение, что на данном этапе пока не представляется возможным сделать четкий прогноз о сроках финансирования и строительства газопровода.

Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд кубометров газа в год еще в октябре 2015 года, сроки его строительства несколько раз переносились.

В июле президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом обсудил вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) в исламскую республику.

Ранее Лавров предупредил о попытках США помешать сотрудничеству РФ с Пакистаном.

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