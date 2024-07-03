Лидеры РФ и Пакистана обсудили поставки сжиженного газа

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом обсудил вопрос поставок сжиженного природного газа (СПГ) в исламскую республику. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

Помимо этого, стороны обсудили строительство газопровода «Пакистанский поток», который должен связать инфраструктуру в южных портах Пакистана с электростанциями на севере исламской республики.

Для более предметного и детального обсуждения вопросов, связанных с энергосферой, Пакистан в ближайшее время направит в Россию свою делегацию. После этого республику посетит делегация из Москвы. По словам Новака, речь идет о множестве вопросов — от реконструкции ряда энергообъектов в Пакистане до их строительства.

3–4 июля в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин в первый день конференции провел несколько двусторонних встреч, включая переговоры с лидером пакистанского правительства. Последний во время встречи предложил Путину расширить торговлю, вернувшись к бартерным отношениям.

Ранее в Астане завершились переговоры Путина и Эрдогана.