Создатель Индекса Мишек сообщил о резком подорожании одного продукта

Экономист Абрамов: «Фетакса» в России подорожала более чем на 27% за неделю

С 14 по 21 декабря 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 2,6% по сравнению с его нулевым изменением неделей ранее. За прошедшую неделю резко подорожал сырный продукт «Фетакса» — сразу на 27,4%, сообщил «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Выросли цены на плавленый сырный продукт «Фетакса» (+27,4%), сельдь «Матиас» (+11,1%), масло сливочное «Домик в деревне» (+ 9,5%), самый дешевый белый хлеб (+5%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,3%). Подешевела лишь морковь, на целых -20,7%», — отметил Абрамов.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекса Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», сливочного масла «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». На основании Индекса Мишек можно отследить динамику инфляции в России.

В ноябре 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 2,4% к аналогичному месяцу 2023-го.

По данным ЦБ, на 16 декабря 2024 года годовая инфляция в России составила 9,5%.

Ранее сообщалось, что цены на овощи в России упадут в 2025 году.