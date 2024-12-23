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В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах

SECO Швейцарии: часть частных активов РФ заблокированы без слушания владельцев
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Global Look Press

Глава отдела коммуникации Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Антье Берчи заявила, что около $1,45 млрд из $7,9 млрд частных активов, замороженных в Швейцарии в рамках санкций против России, были заблокированы без слушания их владельцев. Об этом сообщает РИА Новости.

«1,3 млрд швейцарских франков в настоящее время заморожены на суперпровизорной основе (юридический термин, используемый в Швейцарии для обозначения решения, принятого без участия стороны-ответчика. — «Газета.Ru»)», — сказала Берчи.

Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, но присоединилась почти ко всем европейским санкциям, начиная с февраля 2022 года. Также швейцарские власти заблокировали российские активы на сумму $8,8 млрд.

В конце ноября швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа рассказал агентству РИА Новости, что Швейцария ввела ограничения против России, опасаясь вторичных санкций.

Ранее в Швейцарии опровергли информацию о подготовке второго «саммита мира».

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