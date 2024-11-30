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В Швейцарии рассказали, почему ввели санкции против России

Сенатор Поджиа: Швейцария ввела санкции против РФ из страха перед остальными

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Global Look Press

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа рассказал РИА Новости, что Швейцария ввела ограничения против России, опасаясь вторичных санкций.

»Москва использовала бы Швейцарию в качестве платформы для обхода санкций, а Европа была бы вынуждена принять санкции против Швейцарии», — пояснил сенатор.

Швейцария не является членом Евросоюза и НАТО, но присоединилась почти ко всем европейским санкциям, начиная с февраля 2022 года.

Также швейцарские власти заблокировали российские активы на сумму $8,8 млрд.

До этого Поджиа говорил, что отказ пригласить Россию на «саммит мира» в Бургенштоке, организованный руководством Украины, стал ошибкой со стороны Берна.

Он добавил, что Швейцария могла бы в любом случае пригласить Россию — Москва весьма вероятно отклонила бы приглашение, но принципы, которых придерживалась Швейцария, были бы соблюдены, — должны были быть приглашены обе стороны.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России.

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