В Абхазии хотят снизить порог потребления энергии для майнеров

Порог незаконного потребления электроэнергии для добычи криптовалюты в Абхазии может быть снижен в 10 раз, до 30 киловатт. Такой законопроект принял в первом чтении парламент республики, сообщил депутат Даут Хутаба. Об этом пишет Sputnik.

Согласно изменениям, майнинг полностью выводится из легального оборота.

«Аппараты по добыче криптовалюты выводятся из легального оборота. Сегодня будет уже невозможно владеть данным оборудованием законно», — отметил Хутаба.

Конфискованное оборудование возвращено не будет.

Законопроекты также предусматривают уголовную ответственность за ввоз оборудования для майнинга (добычи криптовалюты — «Газета.Ru») в республику, тогда как ранее такие нарушения регулировались административными мерами.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин до этого призвал власти Абхазии разобраться с незаконным майнингом криптовалют в республике. Парламентарий сказал «Газете.Ru», что российские власти приняли решение начать гуманитарные поставки электроэнергии, потому что «жалко людей в Абхазии, которые оказались в таком положении».

«Они должны разобраться с этим майнингом и с другими вопросами, которые они сделали поводом для внутриполитической борьбы. Это жест доброй воли со стороны России», — сказал депутат.

23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в Абхазию, сообщил министр энергетики республики. Лимит — 327 млн киловатт-часов. В «Черноморэнерго» РИА Новости рассказали, что этого объема хватит на январь и февраль.

Подробнее о поставках электроэнергии в Абхазию — в нашем материале.