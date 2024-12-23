Названы наиболее популярные у россиянок услуги косметолога в 2024 году

Общая выручка российских клиник медицинской косметологии с января по ноябрь выросла на 64,7%, а спрос граждан на подобного рода услуги увеличился на до 40%, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков сервиса записи Yclients.

Особенно резко выросла выручка организаций, предоставляющих услуги массажа и эпиляции — за отчетный период показатель увеличился на 54,4%. Рост спроса россиян на эти услуги подтвердили эксперты оператора фискальных данных «Такском». По их данным, в январе — ноябре количество чеков на оплату массажа выросло на 10%, эпиляции — на 14%. Средняя стоимость первой услуги выросла на 11%, до 2,7 тысячи рублей, а второй — на 1%, до 3,1 тысячи.

В октябре исполнительный директор сети клиник «Браво», эксперт по здоровой коже Василина Миронова предупредила, что в России в 45% случаев в салонах красоты используются так называемые серые препараты.

«Паленая» гиалуронка и другие средства заняли половину рынка, а ставят инъекции россиянкам непрофессиональные «косметологи» без медицинского образования, отметила она.

Ранее были названы самые опасные новогодние привычки, которые вредят коже.