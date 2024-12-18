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Названа идея эффектного подарка, при покупке которого сейчас можно сэкономить

Эксперт Патешман: планирование путешествий поможет сэкономить на подарке

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LeOSo/Shutterstock/FOTODOM

Отдых в пансионате или гостинице в майские праздники может стать отличным подарком для родителей или близких людей на Новый год, рассказал эксперт по личным финансам Александр Патешман, пишет Life.ru.

По его словам, сейчас стоимость бронирования номеров на майские праздники гораздо ниже, чем весной. Он подчеркнул, что заблаговременное планирование путешествий или предварительная бронь номеров в пансионатах или гостиницах поможет россиянам не переплатить за подобный отдых.

На этой неделе в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили, что 4-дневный отдых по программе «все включено» в гостиницах Анапы и Сочи в новогодние праздники (с вылетом 30 декабря) оказался дороже на 30%, чем 6-дневный отдых в Турции, включая перелет.

Например, туроператор «Интурист» предлагает отдых на двоих в отеле Astra (признан в РФ иностранным агентом) Tivoli Family 4* за 70,2 тыс. руб. В продаже туроператора «Мультитур» есть номера в «Сочи Парк Отель» 3* от 110,9 тыс. руб. на двоих с заездом 30 декабря на 4 ночи. При этом у компании «Турвизор» есть тур в турецкую Анталью с чартерным перелетом из Москвы на 6 ночей с питанием «все включено» в заселением в отель 4* по стоимости от 105,4 тыс. руб. за двоих.

Ранее в АТОР оценили вероятность роста цен на отели в Турции в 2025 году.

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