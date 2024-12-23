Назван ключевой для ЕС российский товар

Политика Евросоюза позволяет странам альянса закупать товары российского экспорта, заявил профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев в беседе с агентством РИА Новости.

При этом, по его словам, ключевое место в экспорте России в ЕС занимают удобрения, а вовсе не нефть или газ. По его данным, многие страны Европы продолжают закупать у России удобрения, а Польша вовсе вышла на рекордный уровень импорта таких продуктов.

Лебедев объяснил это тем, что в попытках найти альтернативного поставщика польские компании обращаются к странам Ближнего Востока и Северной Африки, но натыкаются на логистические сложности и снова возвращаются к закупкам удобрений у России, наращивая объем.

Во второй половине декабря газета Rzeczpospolita написала, что Польша в январе — сентябре 2024 года купила у России рекордные 952 тыс. тонн удобрений, что на 140% больше, чем за аналогичный период 2023 года. По сведениям издания, европейская страна потратила на закупку российских удобрений 1,3 млрд злотых (около $325 млн).

Ранее в России назвали причину не закупать удобрения за рубежом.