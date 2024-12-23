Две трети россиян пользуются услугами риелторов

Подавляющее большинство опрошенных россиян — 76,1% — хотя бы раз в жизни пользовались услугами риелторов. Это следует из опроса, проведенного финансовой платформой Webbankir. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Из этих 76,1% регулярно. Не реже раза в год за услугами риелторов обращается 0,6% респондентов. 22,6% пользовались услугами в течение последних двух-трех лет, а 13,5% респондентов — в течение последних четырех-пяти лет. 39,4% опрошенных обращались к риелторам, но уже более пяти лет назад. 23,9% респондентов никогда не пользовались услугами риелторов.

Большинство обращавшихся к риелторам (64,5%) оценили опыт сотрудничества с ними как «удачный». Неудачным свой опыт взаимодействия с риелторами считают 35,5% респондентов. 44,5% опрошенных абсолютно точно обратятся за помощью к риелтору в случае необходимости провести сделку. А 40% сделают это, если не смогут решить вопрос самостоятельно. 15,5% убеждены, что любые вопросы с недвижимостью смогут решить самостоятельно без помощи риелтора.

Большинство (65,2%) респондентов полагают, что прежде всего риелтору стоит доверить вопросы, связанные с продажей недвижимости. Примерно столько же (63,9%) считают, что лучше всего обращаться к риелтору в том случае, если недвижимость нужно купить. 51% опрошенных уверены, что помощь риелтора нужна, прежде всего, в вопросах юридического оформления сделок с недвижимостью. 25,8% респондентов полагают, что стоит доверить специалисту поиск недвижимости в аренду, и 22,6% — поиск арендаторов. Наконец, 16,1% респондентов готовы обратиться к риелтору для решения вопросов, связанных с оформлением ипотеки.

Наибольшее число (62,6%) респондентов полагают, что риелтор может сэкономить время на поиск подходящего варианта недвижимости. 60,6% считают, что специалист поможет обеспечить юридическую чистоту сделки. 41,3% уверены, что риелтор лучше разбирается в нюансах недвижимости в конкретном районе. 25,2% отметили, что благодаря риелтору можно получить лучшую цену. По мнению 21,3% респондентов, риелтор полезен тем, что может найти недвижимость, которой нет в открытых базах в интернете.

88,4% опрошенных находят профессию риелтора высокооплачиваемой. Лишь 11,6% респондентов считают, что это не так. Престижной ее назвали 61,2% респондентов. 38,8% придерживаются противоположного мнения.

Стать риелтором хотели бы 16,1% опрошенных. 47,1% отказались бы от такой работы, так как считают, что не обладают нужными качествами для того, чтобы стать профессионалом в такой сфере. 29,7% не думали о возможности стать риелтором, потому что довольны своей профессией. При этом 0,6% респондентов сообщили, что уже работают в сфере риелторских услуг.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Опрос подразумевал вариативность ответов.

Ранее в Гильдии риелторов опровергли большой скачок цен на аренду жилья в 2025 году.