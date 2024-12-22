Катар пригрозил Европе прекращением поставок газа

Катар может прекратить поставлять газ в Европу, если страны будут придерживаться нового закона о штрафах за невыполнение требований к выбросам парниковых газов. Об этом заявил изданию Financial Times (FT) министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Согласно новому закону, который должен вступить в силу в 2027 году, европейские страны могут штрафовать компании на 5% от их годового дохода. Однако аль-Кааби, также являющийся исполнительным директором национальной нефтегазовой компании QatarEnergy, возмутился, что 5% дохода его компании — это потеря дохода Катара.

«Это народные деньги, так что я не готов потерять такие деньги. И никто не сможет смириться с потерей таких денег», — отметил он.

Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа и шестое — по его добыче. В октябре 2024 года Катар стал третьим крупнейшим экспортером СПГ после США и Австралии. 25 февраля аль-Кааби объявил о планах национальной нефтегазовой компании эмирата увеличить к 2030 году объемы производства газа до 142 млн тонн ежегодно.

Ранее в ЕС пригрозили Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ.