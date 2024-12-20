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Набиуллина высказалась об ипотечных схемах

Набиуллина выразила сожаление, что в России остаются ипотечные схемы
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Антон Денисов/РИА Новости

В России, к сожалению, остаются ипотечные схемы. Об этом заявила председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщает РИА Новости.

По ее словам, ипотечные схемы «очень разнообразны и приобретают иной вид». Набиуллина отметила, что Центробанк борется с одними такими схемами, но появляются другие.

«К сожалению, есть такая практика. И ипотечный стандарт, тем не менее, хотела бы упомянуть, потому что мы возлагаем на него надежды. Банки согласились с этим ипотечным стандартом», — продолжила глава регулятора.

Набиуллина также анонсировала изменения в регулирование.

«В ближайшее время введем изменения в регулирование, которое повысит соответственно нагрузку на капитал банков, если применяются схемы, при которых людей заманивают сначала низкими ставками и платежами, а потом они резко возрастают», — добавила она.

С 1 января в России введут ипотечный стандарт, который разработает Центробанк в целях борьбы с маркетинговыми схемами, вынуждающими россиян покупать жилье на невыгодных условиях.

Ранее россиянам рассказали о рисках «ипотечного донорства».

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