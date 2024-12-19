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Названы автомобили BAIC, которые привезут в Россию в 2025 году

BAIC привезет в Россию внедорожник, соразмерный Land Cruiser Prado

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BAIC

Китайский автопроизводитель BAIC планирует вывести на российский рынок три новые модели в 2025 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу российского представительства BAIC.

В начале 2025 года в продаже появится внедорожник BJ60. Позднее автокомпания привезет в Россию еще две модели внедорожников из линейки BJ.

«Первые автомобили BAIC BJ60 для России будут оснащены 2-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач», — отмечается в публикации «Автостата».

Длина автомобиля 5 040 мм, колесная база — 2820 мм. По габаритам он близок к японскому Toyota Land Cruiser Prado. Среди оснащения — подключаемый полный привод, блокировки межколесных дифференциалов, независимая подвеска.

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