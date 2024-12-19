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Ремонт квартиры подорожает в 2025 году

Капремонт «однушки» обойдется россиянам почти на 10% дороже в 2025 году

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Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

Капитальный ремонт однокомнатной квартиры площадью около 35 кв. м в 2025 году обойдется россиянам в 1,6 млн рублей, что почти на 9-9,5% дороже относительно 2023 года. Об этом агентству «Москва» сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, ремонт двухкомнатной квартиры в 2025 году потребует дополнительно 2,2 млн рублей к цене покупки квартиры без отделки, а трехкомнатной — от 3 млн рублей. В отдельных случаях в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах рост цен может достичь 10–12%. Особых оснований считать, что цены вырастут на 20–30%, нет, добавила Лебединская.

В ноябре эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов рассказал, что ситуация на рынке ремонтных услуг и стройматериалов складывается довольно непростая, и есть несколько важных факторов, которые стоит учитывать при планировании ремонта.

Ранее аналитики выяснили, сколько нервов стоит ремонт квартиры в России.

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