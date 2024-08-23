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Траты россиян на средства контрацепции рекордно выросли

Россияне за полгода потратили на средства контрацепции рекордные ₽19,3 млрд

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Depositphotos

Расходы россиян на презервативы и противозачаточные таблетки по итогам первого полугодия выросли на 15,57% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, достигнув 19,3 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Для сравнения: за первые шесть месяцев прошлого года аптеки заработали на продаже средств контрацепции 16,7 млрд рублей, а за тот же период 2022-го — 17,2 млрд рублей.

В количественном выражении продажи контрацептивов в аптечных сетях за период увеличились на 8-10%. При этом реализация товаров этой категории на маркетплейсе Wildberries подскочила на 25%.

Молодые россияне более осведомлены в вопросах полового воспитания и стремятся сократить риски незапланированной беременности и уберечь себя от заболеваний, комментирует статистику гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

До этого в Минпромторге РФ предложили провести эксперимент по маркировке презервативов.

Ранее стало известно, сколько контрацептивов в России контрафактные.

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