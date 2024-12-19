В Сбере назвали вдохновляющим опыт Китая в развитии ИИ

Ведяхин: в развитии ИИ Сбер во многом ориентируется на опыт Китая

В развитии искусственного интеллекта (ИИ) Сбер во многом ориентируется на опыт Китая. Об этом в интервью «Синьхуа» рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, компания сейчас занимается активной разработкой генеративного ИИ. При этом он отметил, что Сбер во многом черпает вдохновение из результатов, которые демонстрируют китайские модели и примеры.

«Мы регулярно посещаем крупнейшие выставки в Китае, бываем в китайских компаниях и крупнейших университетах. На нас, конечно, производит огромное впечатление то, какого прогресса достиг Китай в развитии ИИ и его внедрении», — сказал он.

Ведяхин уточнил, что индустрия ИИ в Китае развивается такими темпами благодаря гибридному подходу, при котором сочетается сильное саморегулирование и точечное нормативное регулирование.

«Мы видим, как власти Китая очень разумно подходят к поддержке ИИ и его развитию, и во многом ориентируемся на опыт китайских коллег», — добавил топ-менеджер Сбера.

Также первый зампред правления Сбера рассказал, что основной целью внедрения ИИ на сегодняшний день является удовлетворенность клиента. По его словам, именно для этого банк инвестирует в разработки. Еще одной причиной он назвал сохранение технологического лидерства за Сбером.

Ведяхин поделился, что на данный момент Сбербанком было внедрено более двух тысяч моделей ИИ. По его словам, большинство (85%) процессов банка осуществляются с помощью ИИ.

Он добавил, что банк внедряет свои решения на базе ИИ уже в 76 регионах России.

«И мы хотим, чтобы ИИ стал помощником для нашего клиента: и физических лиц, и юридических лиц, и, конечно, для государства», — подчеркнул он.