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Глава «Норникеля» заявил о необходимости изменения стратегии развития компании

Потанин: помимо производства за рубежом, мы развиваем производство в России

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«Интеррос»

Доработанная стратегия «Норильского никеля» по взаимодействию с Китаем учитывает важные для государства сферы и остается стратегией роста. Об этом в интервью РБК рассказал глава компании Владимир Потанин.

По его словам, новая стратегия развития «Норникеля», параметры которой были озвучены в апреле этого года, были скорректированы для более плотного взаимодействия с китайскими партнерами и совместного производства.

«Чтобы глубже войти в кооперацию, нужна была поддержка государства, правительства вплоть до президента. Пытаясь получить эту поддержку, мы учли в нашей стратегии сохранение налоговой базы и рабочих мест, а также сохранение компетенций. То есть, помимо производства за рубежом, мы развиваем производство в России», — уточнил глава компании.

Так, например, в планах «Норникеля» обеспечить к 2028 году прирост налоговой базы на 60 млрд рублей в год, а также на 4,5 тыс. увеличить количество рабочих мест к 2030 году.

Как уточнил Потанин, новая стратегия способна принести компании 550 млрд рублей выручки, а бюджету — 40 млрд рублей налоговых поступлений в год. При этом он объяснил, что реконфигурация медной цепочки компании и организация производства меди в Китае позволит стать ближе к рынкам сбыта, а также сократить вредные выбросы в Норильске. Кроме того, объяснил, он медная продукция совместного предприятия будет продаваться как китайский товар, который сложнее подвергнуть санкциям.

При этом глава «Норникеля» подчеркнул, что объем плавильных мощностей в Норильске будет увеличен за счет расширения Надеждинского металлургического завода. По его словам, компания продолжит обеспечивать загрузку предприятий, работающих с ним в кооперации.

«Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось поддержку получить», — добавил Потанин.

Он рассказал, что компания займется расширением своего участия во внутрироссийских производственных цепочках. Например, совместно с «Росатомом» будет запущено производство лития и материалов для отечественных батарей. Предполагается, что совместный проект в Мурманской области уже к 2030 году выйдет на проектную мощность в 45 тыс. тонн карбоната лития.

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