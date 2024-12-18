Государственный интерес. «Норникель» скорректировал стратегию кооперации с Китаем

«Норильский никель» доработал стратегию по взаимодействию с Китаем. Как рассказал в интервью РБК глава компании Владимир Потанин, это по-прежнему стратегия роста, и она учитывает те пункты, которые были важны для государства: сохранение налоговой базы и рабочих мест, а также сохранение компетенций. Подробности, – в материале «Газеты.Ru».

Параметры новой стратегии развития компании «Норникель» озвучил в апреле этого года. Она может принести компании 550 млрд рублей выручки, а бюджету — 40 млрд рублей налоговых поступлений в год. Тогда же были озвучены планы по реконфигурации медной цепочки компании и организации производства меди в Китае. Таким образом производство оказывается ближе к рынкам сбыта, и решается экологическая проблема с вредными выбросами в Норильске. В итоге медная продукция совместного предприятия будет продаваться как китайский товар, который сложнее подвергнуть санкциям, объяснял Владимир Потанин.

Обновленная стратегия

«Мы несколько скорректировали ту стратегию, о которой я говорил весной, чтобы плотнее завязаться с китайскими партнерами, чтобы что-то производить совместно. Чтобы глубже войти в кооперацию, нужна была поддержка государства, правительства вплоть до президента. Пытаясь получить эту поддержку, мы учли в нашей стратегии те пункты, которые были важны для государства: сохранение налоговой базы и рабочих мест, а также сохранение компетенций. То есть, помимо производства за рубежом, мы развиваем производство в России», — заявил в минувшую субботу Владимир Потанин в интервью РБК.

По его словам, изменение стратегии развития и включение в нее совместного производства с китайскими партнерами — следствие влияния санкций на международные расчеты и логистические цепочки. План компании по выстраиванию кооперации получил поддержку государства при условии развития производства в России.

«Норникель» рассчитывает обеспечить прирост налоговой базы на 60 млрд рублей в год к 2028 году, моменту окончания действия новой стратегии. Число рабочих мест к 2030 году увеличится на 4,5 тысячи человек.

«Норникель» не только сохраняет объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличивает его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. А также продолжает обеспечивать загрузку тех предприятий, которые работают с ним в кооперации, таких как Красноярский завод цветных металлов. «Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось поддержку получить», — подчеркнул глава «Норникеля».

Новый проект

Помимо этого металлурги намерены расширить свое участие во внутрироссийских производственных цепочках. Так, совместно с «Росатомом» они запустить производство лития и материалов для отечественных батарей причем, речь идет не только о литиевых элементах, но и готовых материалов для них. К 2030 году литиевый проект «Норникеля» и «Росатома» в Мурманской области выйдет на проектную мощность в 45 тыс. тонн карбоната лития. Инвестиции сюда составляют 150 млрд рублей. Использование готовой технологии позволит уже в 2028-2030 году создать первое в России производство никельсодержащих катодных активных материалов для литий-ионных батарей на базе Кольского дивизиона компании.

Также китайская сторона будет участвовать в разработке технологии обогащения руды Колмозерского месторождения и химико-металлургической переработки концентрата. Кроме того, партнеры помогут российскому предприятию в создании технологических схем и выборе оборудования.

Стратегия роста

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию обновленную стратегию Потанин назвал направленной на рост. Она предполагает рост производства металлов на 20-30%, при этом производство будет диверсифицировано. Расширение плавильных мощностей позволяет сохранить в стране компетенции по производству металлов, при этом значительно превышающие существующие потребности. Сейчас на внутреннем рынке потребляется порядка 20-25% производимых в стране никеля и меди.

«Мы остаемся в стратегии, как мы ее называем, умеренного роста. У нас есть в запасе стратегия агрессивного роста. К сожалению, у нас силенок сейчас для того, чтобы применить стратегию агрессивного роста, не хватает. Мы ее отложили. Но стратегию умеренного роста мы реализуем. Для этого нам нужно максимально быть эффективными и производить то, что пользуется спросом на рынке, что продается с премией, а не с дисконтом», — отметил глава компании.