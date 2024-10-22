Группа Russ передала активы в ООО «РВБ»

Группа Russ передала свои активы в ООО «РВБ», соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«ГК Russ передала свои активы в ООО «РВБ» (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ)», — сказано в заявлении.

Крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ и Wildberries объявили об объединении в июне 2024 года. Затем они учредили ООО «РВБ», в котором 65% принадлежит маркетплейсу, а оставшиеся 35% — фирме «Стинн», на тот момент владевшей «Русс Аутдор». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

В рамках сделки Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО «РВБ». Объединенная компания приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

В августе глава Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) отмечала, что на момент объединения с Russ маркетплейс оценивался в $10 млрд (около 866 млрд рублей). Стоимость бизнеса Russ, по оценкам аудиторов, до объединения составляла около 460–500 млрд рублей.

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что получил новый иск от жены.