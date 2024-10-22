Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группа Russ передала активы в ООО «РВБ»

Группа Russ передала активы в ООО «РВБ», изменения внесены в ЕГРЮЛ

close
Alexsey t17/Shutterstock

Группа Russ передала свои активы в ООО «РВБ», соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«ГК Russ передала свои активы в ООО «РВБ» (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ)», — сказано в заявлении.

Крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ и Wildberries объявили об объединении в июне 2024 года. Затем они учредили ООО «РВБ», в котором 65% принадлежит маркетплейсу, а оставшиеся 35% — фирме «Стинн», на тот момент владевшей «Русс Аутдор». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

В рамках сделки Wildberries передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО «РВБ». Объединенная компания приняла на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

В августе глава Wildberries Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) отмечала, что на момент объединения с Russ маркетплейс оценивался в $10 млрд (около 866 млрд рублей). Стоимость бизнеса Russ, по оценкам аудиторов, до объединения составляла около 460–500 млрд рублей.

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что получил новый иск от жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами