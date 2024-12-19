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Техосмотр подорожает с 1 января

Цена техосмотра с 2025 года вырастет до 7,5% в зависимости от региона

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В 50 субъектах России введут новые расценки на технический осмотр автомобилей с 1 января 2025 года, пишет газета «Коммерсантъ».

Региональные власти утверждают новые тарифы по приказу Федеральной антимонопольной службы. В большинстве регионов техосмотр автомобилей подорожает на 7,4–7,5%, с 1021–1022 руб. до 1097–1098 руб.

Наиболее высокую цену за ТО придется платить в Амурской области (стоимость вырастет с 1,57 тыс. руб. до 1,69 тыс. руб.) и Ненецком автономном округе (с 1,5 тыс. руб. до 1,6 тыс. руб.). Для сравнения, в Ивановской области техосмотр стоит 981 рубль. Данные по Москве и Санкт-Петербургу не уточняются.

В четверг доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что ставки по автокредитам достигли 21–34,8%, и средняя ставка составляет 26,39%. В таких условиях россиянам лучше отложить покупку автомобиля. Он отметил, что с начала 2024 года цены на автозапчасти выросли в среднем на 25%.

Ранее россиянам назвали восемь систем автомобиля, которые проверят на техосмотре.

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