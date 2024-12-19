Россиянам посоветовали отложить покупку автомобиля

Ставки по автокредитам достигли 21-34,8%, средняя ставка составляет 26,39%. В таких условиях россиянам лучше отложить покупку автомобиля, сказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Покупка автомобиля — важный шаг, и в последние годы выбор моделей сократился, но появились новые китайские варианты. 80% автомобилей ранее покупались в кредит. Вопрос — брать кредит под высокую ставку или подождать? Лучше подождать. Цены на автомобили выросли на 15% с начала года из-за повышения утилизационного сбора и колебаний валюты. Средняя ставка по автокредиту после повышений ключевой ставки составляет 26, 39%, в диапазоне от 21 до 34, 8%. Желающих брать кредит по таким ставкам становится все меньше», — отметил экономист.

Он добавил, что с начала 2024 года цены на автозапчасти выросли в среднем на 25% (вдвое подорожали автозапчасти для европейских автомобилей, а автозапчасти российских автомобилей подорожали на 15%). Бензин подорожал почти вдвое за последние 10 лет, оценил экономист.

По данным «Авто.ру Оценка», средняя цена нового автомобиля в России за октябрь выросла на 3%, до 3,67 млн рублей.

Ранее эксперты предсказали новое подорожание кредитов.