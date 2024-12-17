Россиян обязали регистрировать точные границы своих земельных участков

Госдума обязала россиян регистрировать точные границы земельных участков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на документ.

Согласно принятому закону, жилые постройки необходимо будет регистрировать сразу после завершения строительства. Кроме того, владельцы должны будут предварительно обозначить границы своего земельного участка до совершения любых сделок с ним.

В пояснительной записке указано, что в каждом российском регионе построено от 1 до 5 тысяч индивидуальных жилых домов, которые не стоят на государственном кадастровом учете и права на них не зарегистрированы.

До этого Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается распространить «дачную амнистию» на хозяйственные постройки.

Ранее девелоперы РФ стали распродавать купленные под застройку участки.