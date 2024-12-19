Квартиры бизнес-класса в Москве стали меньше

В ноябре 2024 года средняя площадь новых квартир и апартаментов бизнес-класса в Москве составила 57,5 кв. м, тогда как в декабре 2023 года — 61,6 кв. м. Таким образом, за год площадь помещений в новостройках бизнес-класса уменьшилась в среднем на 4 кв. м, сообщил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В остальных сегментах первичного рынка средняя площадь помещений в продаже практически не изменилась. В массовом сегменте она составила около 45 кв. м, в премиум-классе — 79 кв. м. В новостройках элитного и делюкс-сегментов средняя площадь немного увеличилась — со 144 кв. м до 146 кв. м.

Генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова объяснила, что такая тенденция объясняется ростом популярности семейной ипотеки в сегменте бизнес-класса. Клиенты с детьми торопятся оформить льготный кредит, опасаясь ужесточения параметров программы в 2025 году, уточнила эксперт.

«Кроме того, в уходящем году на первичном рынке очень востребованными оказались рассрочки, которыми пользуются в основном покупатели с высоким уровнем доходов. Как правило, они выбирают двух- и трехкомнатные квартиры. Средняя площадь квартир бизнес-класса, приобретаемых по договорам долевого участия, с января по ноябрь 2024 года выросла с 53,9 кв. м до 55,3 кв. м. В результате сократилась средняя площадь экспозиции квартир и апартаментов бизнес-класса. Но в следующем году ситуация, вероятно, изменится. Девелоперы отреагируют на покупательскую активность выводом новых корпусов с более просторными вариантами, а еще будет практически исчерпан запас «запрещенных» малогабаритных квартир», — отметила Швецова.

Исследование было проведено в декабре.

Ранее в Москве резко вырос спрос на строящиеся квартиры.