Россияне стали чаще брать кредиты на машину

Российские банки с января по ноябрь выдали 1,3 млн автокредитов в общей сложности на 1,85 трлн рублей, что на 69% больше, чем за аналогичный период 2023 года (тогда было оформлено почти 760 тыс. автозаймов на 1,09 трлн рублей), пишет издание «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Как отметил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, с января по сентябрь этот сегмент рос быстрее остальных видов кредитования, однако в последние два месяца выдача таких кредитов стала замедляться. В ОКБ уточнили, что в сентябре объем оформления займов на машину составлял 226 млрд рублей, а в ноябре объем кредитования в этой сфере упал до 83 млрд рублей.

Директор департамента розничных продуктов «Абсолют банка» Виталий Костюкевич объяснил рост рынка автокредитования в 2024 году увеличением объема предложения новых авто от дилеров за счет роста внутреннего производства и поставок из Китая.

В октябре профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков сообщил, что ограничения на кредиты под залог автомобиля снизят доступность недорогих займов для населения.

Ранее стало известно, что в России станет еще сложнее взять кредит.