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В России станет еще сложнее взять кредит

Профессор Юденков сообщил, что кредиты под залог автомобиля ограничат

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Ограничения на кредиты под залог автомобиля снизят доступность недорогих займов для населения. Об этом сообщил профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков в интервью агентству «Прайм».

Залог повышает надежность заемщика для банка, который может предложить более выгодные условия. С учетом цен на автомобили залогом вполне может выступать авто, и таких займов становилось все больше, отметил он.

Кредитовать под залог автомобиля могут физические и юридические лица. Это простая и быстрая процедура, которая пользуется популярностью среди заемщиков. Помимо банков, займы под залог автомобилей выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их, считает профессор.

К плюсам таких кредитов относятся отсутствие поручителей, сравнительно низкая процентная ставка и быстрое время оформления.

Минусом является то, что взявшие заем под залог авто граждане могут лишиться его за неуплату, при этом если с машиной что-то случится, долг все равно придется возвращать полностью, подчеркнул Юденков.

Банк России стремится снизить закредитованность населения, на этом фоне неудивительно, что кредит под залог машины тоже привлек внимание регулятора, указал он.

Возможно, с помощью новых ограничений Центробанк будет бороться с серыми схемами приобретения авто в кредит. В случае существенного ужесточения доступность кредитования для граждан сократится еще сильнее, заключил финансист.

1 октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2025 года наделить ЦБ полномочиями вводить ограничения на такие кредиты.

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