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Товарооборот России и США достигнет минимума по итогам 2024 года

РИА Новости: товарооборот РФ и США сократится и достигнет минимума с 1992 года

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Depositphotos

Товарооборот России и США при сохранении нынешних тенденций сократится по итогам 2024 года до $3,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Российский экспорт в США за период с января по август составил $2,26 млрд против $3,4 млрд годом ранее. Специалисты отмечают, что в течение года поставки могут достичь примерно $3,12 млрд.

Продажи американских предприятий в Россию с января по август упали на 16% и составили $334 млн. Ожидается, что по итогам года они будут находиться на рекордно низком уровне в $539,3 млн. Это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За то время, что президентом США был Джо Байден, товарооборот между двумя странами упал в шесть раз. Показатель в $3,7 млрд стал самым низким с 1992 года.

До этого сообщалось, что уже второй месяц подряд фиксируется значительный рост товарооборота России и Японии. В сентябре объем торговли между двумя странами подскочил на 22,78% и составил $659 млн. Месяцем ранее прирост составил 23,81%. Основную долю поставок из Японии в Россию занимают автомобили.

Ранее Индия нарастила закупки товаров у России.

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