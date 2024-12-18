В Германии заявили о хронической слабости национальной экономики

Слабость экономики Германии приобрела хронический характер. Об этом сообщает мюнхенский Институт экономических исследований Ifo.

Индекс делового климата Ifo, который подсчитывается на основе опроса около 9 тыс. немецких предприятий и считается основным показателем, описывающим конъюнктуру национальной экономики, в декабре снизился на 0,9 пункта, до 84,7 пункта. Это является самым низким показателем с мая 2020 года.

Подобный результат оказался неожиданным для экспертов, которые прогнозировали не столь существенное понижение индекса. В свою очередь, немецкие предприниматели настроены весьма пессимистично и ждут дальнейшего ухудшения ситуации в экономике страны.

В связи с этим руководитель Ifo Клеменс Фюст заявил, что слабость экономики ФРГ стала хронической.

16 декабря агентство Bloomberg заявило, что экономика Германии приближается к «точке невозврата», экономические показатели ФРГ значительно снизились за пять лет.

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