У российской авиакомпании вскрыли массовые нарушения в безопасности полетов

Ространснадзор совместно с Росавиацией завершили проверку российской авиакомпании «Азимут» после аварии с участием ее самолета Superjet 100 (SSJ-100), которая произошла в ноябре в турецкой Анталье. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на акт по итогам проверки.

Согласно документу, у авиаперевозчика выявили более 20 нарушений при поддержании летной годности самолетов, организации летной работы и системы управления безопасности полетов. В частности, выявлены факты отсутствия со стороны «Азимута» информации о посадках SSJ-100 с повышенной перегрузкой, допуска воздушных судов без прохождения необходимого техобслуживания и выполнения работ несертифицированным инструментом.

Из акта следует, что примерно 12% всех посадок за 11 месяцев текущего года были осуществлены с отскоком самолетов SSJ-100 от полосы после касания шасси — то есть «козлением». Речь идет об опасном явлении, когда самолет начинает прыгать по полосе, что является следствием ошибок в пилотировании, а иногда технической неисправности, пояснил изданию главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

На не менее шести рейсах перегрузка составляла свыше 2g с превышением вертикальной скорости. Кроме того, обнаружено 18 случаев выхода за ограничения руководства по летной эксплуатации, сказано в документе.

Вскрыты и случаи повторяющихся нарушений, которые подходят под критерий нестабилизированного захода. В акте говорится, что более чем в 19 случаях пилоты на заключительном этапе посадки выходили за пределы допустимой вертикальной скорости снижения. Самолеты не отправлялись на второй круг даже при срабатывании сигнализации Sink Rate (слишком быстрое снижение).

По каждому обнаруженному нарушению Ространснадзор выписал авиакомпании предписание об устранении. Несколько нарушений она устранила еще до завершения проверки.

Вечером 24 ноября самолет SSJ-100 авиакомпании «Азимут» загорелся после посадки в турецком аэропорту. Лайнер выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров и экипаж оперативно эвакуировали. Самолет садился в сложных погодных условиях.

Ранее пассажир сгоревшего в Анталье SSJ-100 рассказал, что люди эвакуировались с чемоданами.