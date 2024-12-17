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Компания Gloria Jeans закроет несколько своих производственных площадок

«Ъ»: Gloria Jeans сократит производственные площадки в Ростовской области

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Gloria Jeans

Федеральная сеть по продаже одежды Gloria Jeans закроет ряд собственных производственных площадок в Ростовской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Как заявили в министерстве промышленности и энергетики Ростовской области, в настоящее время Gloria Jeans занимается оптимизацией производственного процесса. По словам региональных чиновников, объемы выпуска продукции при этом остаются на прошлогоднем уровне.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская допустила, что Gloria Jeans, закрывая часть производств, переводит пошив на фабрики партнеров либо переносит этот процесс в страны Азии, включая Вьетнам, Бангладеш, Узбекистан.

В начале декабря старший директор консалтинговой компании СORE.XP Марина Малахатько сообщала, что на российский рынок розничной торговли в ближайшее время могут выйти еще 13 международных брендов, семь из которых — европейские.

В конце ноября опрос исследовательского центра FEEDBACK и digital-агентства MediaNation показал, что значительная часть россиян отметила повышение цен на одежду и обувь. 21% опрошенных считают, что импортозамещенные товары стоят немного дороже, еще 14% заявили, что стоимость одежды и обуви отечественного производства сильно выросла.

Ранее эксперт рассказала, как пандемия изменила привычки россиян в одежде.

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