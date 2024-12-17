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В магазинах появится возможность купить слитки золота

РБК: Sunlight займется продажей слитков золота в магазинах

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Павел Лисицын/РИА Новости

Магазин ювелирных товаров Sunlight до конца нынешнего года запустит продажу инвестиционных золотых слитков, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение коммерческого директора ритейлера Юрия Колерова.

Как пояснил Колеров, продажа инвестиционного золота осуществляется при сотрудничестве с заводом «Красцветмет», где драгоценный металл очищают от примесей, переливают в слитки и выдают документ. После этого ювелирная компания, как пояснил коммерческий директор, продает золото по агентскому договору.

В 2023 году Sunlight заявляла о планах провести IPO и начать сотрудничество с различными участниками финансового рынка для создания совместных инвестиционных продуктов, связанных с драгоценными металлами, напомнил Колеров.

В октябре газета «Ведомости» со ссылкой на данные Всемирного золотого совета написала, что за период с января по июнь россияне приобрели ювелирных украшений общим весом 17,2 тонны, что на 4% превышает показатель за первые шесть месяцев 2023 года.

Ранее россиянам дали советы, как избежать мошенничества при покупке золота.

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