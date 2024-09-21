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Россиянам дали советы, как избежать мошенничества при покупке золота

Эксперт Шимановский посоветовал россиянам золотые инвестиционные монеты

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Depositphotos

Золото стало не только популярным инструментом инвестирования, но и, скорее всего, единственным надежным и проверенным временем инвестиционным инструментом. Это связано с тем, что золото — валюта-«убежище», и при кризисных ситуациях инвесторы переводят деньги в золото, тем самым и создают рост. О том, как не наткнуться на мошенников, инвестируя в золото, «Газете.Ru» рассказал Евгений Шимановский, сооснователь «Золотого Инвест Клуба».

«На мой взгляд, золотые инвестиционные монеты — лучший инструмент инвестирования в золото. Легко проверить, легко купить и продать. Слитки же, где чем больше вес, тем правильнее цена, тем более становятся неудобными, и когда нужно будет их продать обратно, многие банки не делают обратного выкупа», — объяснил он.
ОМС могут так и остаться металлическими счетами. Физическое золото — это актив у вас в руках, в отличие от счета.

«Самая популярная в России инвестиционная монета — Георгий Победоносец. Советую присмотреться к ней. Выпускается большими тиражами ежегодно и легко можно определить подлинность невооруженным взглядом», — отметил эксперт.

Шимановский также дал практические советы по покупке золота.

«Не покупайте золото на панике. Изучите цены перед покупкой и выберите лучшее предложение. Цена имеет значение. Многие банки не могут быстро менять политику цен на золото и реагировать на изменения, больше работают на авторитете, и тем самым завышают цены. Золото — это такой же инструмент как валюта, если вы на золото начнете смотреть так же, как покупали валюту, то много вопросов уйдет», — рассказал специалист.

Помимо этого, покупайте золото там, где можете проверить на приборах. Достаточно монетных дилеров и банков, которые могут это предоставить.

«Если вам предлагают заключить сделку без оформления, это может указывать на то, что происхождение золота может вызывать вопросы. И к тому же когда вам нужно будет продать золото, и у вас будет документ о приобретении, то после трех лет владения монетами или слитками вам не нужно будет оплачивать НДФЛ», — сказал он.

Также не покупайте золото, если вам предлагают совершить сделку в кафе или в каком-нибудь месте, не отвечающим безопасности, иначе можно потерять все.

«Дилеры по золотым монетам сделали довольно ликвидным рынок золотых инвестиционных монет, который позволяет быстро купить и обратно «выйти» в деньги. Они следят за изменением цены и предоставляют максимальные удобства для совершения сделки в спокойной обстановке, приборами для проверки пробы, электронными весами, электронными оптическими приборами, с минимальным спредом между покупкой и продажей», — резюмировал Шимановский.

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