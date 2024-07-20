Россия и Китай увеличили объем взаимной торговли

В первом полугодии 2024 года объем торговли между Россией и Китаем превысил $116,8 млрд. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

В годовом исчислении торговый оборот между двумя странами вырос на 1,8%.

Китайский экспорт в Россию за первое полугодие снизился на 0,8%, до $51,6 млрд, а импорт, напротив, вырос на 3,9%, до $65,2 млрд.

18 июля сообщалось, что объем доставок грузов из Китая в Россию автомобилями резко вырос. Совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов сообщил, что число заявок на подобные перевозки в январе—июне увеличился на 32% год к году. В свою очередь, директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Вадим Фильченков отметил, что логистические компании из РФ за шесть месяцев выполнили в полтора раза больше рейсов, чем годом ранее. Их число составило более 60 тысяч.

Ранее стало известно, что рекордно вырос товарооборот России и Индии.