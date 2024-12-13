Названы причины использования банковской карты без привязки к владельцу

В мессенджерах, даркнете и даже на улице массово рекламируют покупку банковских карт, сообщил в разговоре с газетой «Известия» аналитик агентства маркетинговых стратегий «МАКС» Максим Горбунов.

По его словам, речь идет о банковских картах, которые не привязаны к какому-либо владельцу. В основном, пояснил Горбунов, такими пользуются нелегальные криптовалютчики, онлайн-казино, мошенники, торговцы оружием и наркотиками.

Аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день провести трансакцию с цифровыми активами почти невозможно без участия таких карт. По его словам, такие платежные инструменты используются как виртуальные кошельки для приема наличных и дальнейшей конвертации денег в различные криптоактивы.

В пятницу в пресс-службе ВТБ рассказали, что мошенники начали применять схему, по которой жертва устанавливает вредоносное программное обеспечение под видом мобильного приложения сотового оператора, таким образом они получают доступ к данным банковской карты, что позволяет мошенникам снимать средства в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах с NFC-терминалами.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли выбрасывать банковские карты с истекшим сроком.