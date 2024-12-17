Россияне стали вдвое чаще пить кофе навынос

Потребление кофе в России за год выросло на 14%. При этом количество покупок готового кофе в стаканчиках в магазинах увеличилось вдвое. Об этом говорится в исследовании сервиса «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

Лидерами по частоте покупок стали растворимый и молотый кофе — за год они не потеряли свою популярность. Однако в 2024 году на третьем месте оказались готовые латте, капучино и американо. В 2023 году ситуация была немного другой, и в топ-3 попал кофе в зернах, а только потом готовые напитки. Доля продаж кофе в стаканчиках выросла ровно в два раза за год.

Всего за год россияне потратили на кофе 53,1 млн рублей. Октябрь стал абсолютным лидером среди месяцев 2024 года по количеству выпитого кофе. При этом жители страны ограничивают себя в потреблении напитка в целях экономии — частота покупки кофе у потребителей с подключенной программой лояльности и кешбэк-сервисом на 35% выше, чем у покупателей, которые платят полную стоимость. На одного человека, который пользуется дополнительными способами экономии, в среднем приходится 2,9 стаканчика. Для людей, которые не пользуются данными опциями, показатель равен 2,2 стаканчика.

Исследование было проведено на основе данных торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» в период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.

Ранее врач сказала, что кофе категорически запрещен при стрессе.